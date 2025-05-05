İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi

AA

İsrail ordusu, iki yıla yakın bir süredir düzenlediği saldırılarda masum Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İsrail bu kez Gazze kentinin kuzeybatısındaki el-Kerame bölgesi yakınında bulunan bir apartmanı hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları,"Rumuz" apartmanındaki çok sayıda daireyi bombaladı.

15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırısında 15 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'nın batısındaki es-Selatin Mahallesi'nde "El-Attar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişi öldü ve bazıları yaralandı.

SİVİLLERE AİT BİNAYA SALDIRDI

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çok sayıda ev ile sivillere ait binayı havaya uçurdu.

İSRAİL ATEŞKESTEN SONRA YENİDEN SALDIRDI

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 436 Filistinli hayatını kaybetmiş, 6 bin 450 kişi yaralanmıştı.

7 EKİM'DE BU YANA 52 BİN 535 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 535'e, yaralıların sayısı 118 bin 491'e yükselmişti.