İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 829'a yükseldi

AA

İsrail, Gazze'ye saldırılarında masum Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Bu saldırılar sonucunda her geçen gün can kaybı da artıyor.

Bu kapsamda, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 19 ölü ve 81 yaralı getirildi.

ATEŞKES BOZULDUKTAN SONRA 2 BİN 720 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 720 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 513 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA 52 BİN 829 KİŞİ HAYATINI KAYEBTTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 829'a, yaralıların sayısının da 119 bin 554'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.