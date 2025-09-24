İsrail'in gündeminde Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da yeniden bir araya gelecek.

Görüşme, İsrail basınında geniş yankı buldu.

'Bizportal' adlı haber sitesi Washington ziyareti öncesinde Erdoğan'ın 'elinin güçlü olduğunu ve bu durumun İsrail'in aleyhine olduğunu' yazdı.

Erdoğan'ın Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin Ankara'nın pozisyonunu önemli ölçüde güçlendireceği vurgulandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ DÖNEM

Habere göre Türkiye, bazı ABD mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırma kararı aldı.

Bu hamlenin iki ülke arasındaki ticareti yeni bir seviyeye taşıyabileceği şu ifadelerle belirtildi:

Bu karar, yıllık ikili ticaret hacmini mevcut seviyesinin üç katına çıkararak yaklaşık 100 milyar dolara ulaştırma çabasının bir parçası. Erdoğan'ın bizzat başlattığı bu stratejik adım, yalnızca ekonomik ilişkileri iyileştirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin Batı karşısındaki konumunu, taraflar arasındaki güvenlik, siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklara rağmen güçlendirmeyi amaçlıyor.

Erdoğan'ın hedefinin ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak olduğu ve bu adımın savunma ile havacılık sektörlerinde milyarlarca dolarlık anlaşmalara zemin hazırlayabileceği belirtildi.

Washington ile yakınlaşma çerçevesinde güvenlik işbirliğinin yeniden başlatılmasını sağlayacak bazı uzlaşmaların (F-35 programına dönüş gibi) mümkün olabileceği değerlendirildi.

İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTASI

Erdoğan-Trump görüşmesi iki ülke arasındaki hassas ilişkilerde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ile ABD'nin Boeing ve Lockheed Martin tarafından üretilen ve değeri on milyarlarca dolar olarak tahmin edilen uçaklar için kapsamlı satın alma anlaşmaları yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bu anlaşmaların Türk Hava Yolları için yeni filo alımları ve Türkiye'nin güvenlik sisteminin güçlendirilmesini içerdiği ifade ediliyor.

"TÜRKİYE İLE TİCARET ÖNCELİK KAZANABİLİR"

Haberde ABD'nin Türkiye'den gelen mallara yüzde 15’lik genel bir gümrük vergisi uyguladığı hatırlatılarak Türkiye'nin ek vergileri kaldırmasının daha geniş bir ticaretin kapısını aralayabileceği belirtildi.

İsrailli yorumcular, "Trump, bir iş adamı ve Türkiye ile büyük ticaret potansiyeli Washington'un bölgedeki diğer politikalarını gölgeleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basını Türkiye'nin son bir yılda Gazze'deki savaşta en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri haline geldiğini ve Suriye'de etkinliğini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Bu gelişmeler İsrail'in çıkarlarına zarar verebilir" uyarısında bulundu.

İsrail hükümeti ve ordusunda Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik hamlelerinin doğurabileceği sonuçlara karşı ciddi endişeler bulunduğu aktarıldı.