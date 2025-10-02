Abone ol: Google News

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına karşı Türkiye'deki protestolar gece boyunca sürdü

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail saldırısına karşı Türkiye'deki protestolar gece boyunca devam etti.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 04:29

Dünyanın takip ettiği Küresel Sumud Filosu'ndan korkutan haberler gelmeye başladı.

Tüm Türkiye'de vatandaşlar İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

İstanbul'un farklı yerlerinden ellerinde Filistin bayraklarıyla araçlarıyla yola çıkan ve korna çalarak Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ile Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen çok sayıda vatandaş protestolarını burada sürdürdü.

"GAZZE'YE ÖZGÜRLÜK"

İsrail ve ABD konsolosluk binaları önündeki protestoya katılan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, "Gazze'ye selam, direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Ülkemde siyonist istemiyorum", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestolar sırasında yoldan geçen bazı sürücüler eyleme otomobillerinin korna çalarak destek oldu.

Gece geç saatlere kadar süren protesto gösterilerinin ardından her iki konsolosluk binası önündekiler dualar edip sloganlar attıktan bir süre sonra dağıldı.

İsrail'in hukuk dışı müdahalesini protesto etmek isteyen vatandaşlar, Üsküdar Meydanı'nda da bir araya geldi.

İSRAİL'E TEPKİ YAĞDI

İstanbul gibi yurdun dört bir tarafında vatandaşlar meydanlara döküldü.

İsrail, protesto edildi.

Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Meydanlarda dualar okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı.

