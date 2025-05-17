İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin İstanbul konseri iptal edildi

İHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor...

Bu saldırılarda 50 binden fazla sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Türkiye’de vereceği konserler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

KONSERİN İPTAL EDİLMESİ İSTENDİ

Levy'nin İsrail ordusunu desteklediği gerekçesiyle birçok kullanıcı, konserin iptal edilmesini istedi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Artan tepkilerin ardından Levy'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde bu akşam vereceği konser, Şişli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser de iptal edilmişti.