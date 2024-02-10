İstanbul Adalet Sarayı'na saldırıyla ilgili 48 kişi tutuklandı

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İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına, 6 Şubat tarihinde hain bir saldırı gerçekleşmiş, 2 DHKP/C'li terörist polisin hızlıca müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

"Gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı"

Terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 48’nin tutuklandığı açıklandı.

Açıklamayı yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Adalet Sarayımıza yönelik hain terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış olup, 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir”