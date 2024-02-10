İstanbul Adalet Sarayı'na saldırıyla ilgili 48 kişi tutuklandı

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına, 6 Şubat tarihinde hain bir saldırı gerçekleşmiş, 2 DHKP/C'li terörist polisin hızlıca müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.
"Gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı"
Terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 48’nin tutuklandığı açıklandı.
Açıklamayı yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul Adalet Sarayımıza yönelik hain terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış olup, 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir”
"Sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yapan 5 kişi tutuklandı"
Açıklamasının devamında Tunç şu cümleleri kurdu:
“Menfur saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan; 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısı 54 olmuştur”
Olay
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.
Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.
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