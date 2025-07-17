İstanbul Ambarlı açıklarında tanker yangını söndürüldü

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı açıklarında Aslan 3 isimli tankerde henüz belirlenemeyen bir sebeple güverte kısmında yangın çıktı.
Çalışanların durumu fark edip Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile deniz polisine haber vermesi üzerine ekipler hızla olay yerine ulaştı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Römorkörlerle denizden yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başladı.
Kıyıdan yaklaşık 700 metre uzaklıkta çıkan yangının kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.