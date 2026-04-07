İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı öncesi teröristlerin hazırlık anları kamerada

Her geçen dakika yeni detaylar ortaya çıkıyor...

Bugün (7 Nisan) saat 12.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla Beşiktaş'ta kapalı durumda olan İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye gelen 3 saldırgan, konsolosluk önünde güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine ateş açtı.

Polislerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışma sonucunda saldırganlardan biri olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 2 saldırgan yaralı olarak yakalandı.

Olayda 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırıyla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinde yaralı ele geçirilen 2 saldırganın hastanede tedavi altına alındığı ve sorgularının sürdüğü belirtildi.

Ayrıca olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 kişi daha yakın bölgede gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

SALDIRI ÖNCESİ HAZIRLIK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin saldırıdan kısa süre önce beyaz bir otomobille olay yerine geldikleri ve araç çevresinde hazırlık yaptıkları anlar görülüyor.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yönlü soruşturma sürüyor.