Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Savaşın başlamasından yana birçok önemli temasta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara bir yenisini ekledi.

İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan bu kapsamda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

İRAN KONUSUNDA DİPLOMASİ VURGUSU

Görüşmede ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimiz gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığımızı, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

GAZZE'DEKİ SON DURUM VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.