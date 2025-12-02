İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Kısıtlı görüş nedeniyle ve güvenlik nedeniyle trafik geçici olarak kapatıldı.

Sis, gece saatlerinde başlayarak sabaha doğru etkisini artırdı ve görüş mesafesini düşürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle trafiğin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, Boğaz'da sabaha doğru etkisini artırdı. Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

