İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar için harekete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlar doğrultusunda, Beşiktaş ilçesindeki Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde kıyı şeridinde kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Yapılan denetimlerde birçok taşınmazda, deniz yönüne izinsiz uzantılar, kaçak kat ilaveleri ve ruhsatsız cephe değişiklikleri tespit edildi.

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün koordinasyonunda görevli uzman ekiplerce saha çalışmaları gerçekleştirildi.

49 TAŞINMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen kurul toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı.

Bunlardan 49’u hakkında kaçak müdahale gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca, tescilsiz yapılarla ilgili 42 dosyada belge ve bilgi talebinde bulunuldu; 15 taşınmaz içinse daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

YIKIM VE SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan incelemelerde İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi.

Yıkım kararı verilen alanlar için harekete geçen İBB yetkilileri sabah saatlerinde Bebek’te bulunan tarihi pastaneye geldi.

Ekipler, iki katlı pastanenin mevzuata uymayan alanlarının yıkımı ve sökümüne başladı.

İBB ENCÜMENİ YIKIM KARARI ALDI

Söz konusu kaçak yapılaşmalar, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündemine taşındı. Anıtlar Kurulu’nun rapor ve tespitleri doğrultusunda hazırlanan dosyalar incelendi. İBB Encümeni, Boğaz hattındaki bu kaçak yapılaşmalara ilişkin yıkım kararı aldı.

Yıkım kararı verilen yapılar arasında, İstanbul’un simge mekânları arasında yer alan Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel de bulunuyor. Tespit edilen ihlaller arasında kaçak kat çıkmaları, izinsiz teras ve çatı düzenlemeleri öne çıkıyor.