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İstanbul depreme hazır mı? Murat Kurum, tv100'de yanıtlayacak

İstanbul depreme hazır mı? Murat Kurum, tv100'de yanıtlayacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu akşam tv100’de Özel Röportaj'a konuk olacak.