Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100 ekranlarında "Özel Röportaj"a konuk oluyor.
Bakan Kurum, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem sonrası tv100 ekranlarında, merak edilenleri yanıtlayacak.
İSTANBUL DEPREME NE KADAR HAZIR: BAKAN KURUM YANITLAYACAK
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem beklenen büyük İstanbul depremine bizi ne kadar yaklaştırdı?
Bakan Kurum, neden 'milli güvenlik meselesi' dedi?
İstanbul, depreme ne kadar hazır?
Riskli binaların kaçı kentsel dönüşüm kapsamında?
Yapı stoku en zayıf ilçeler hangileri?
Bakan Kurum’un tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve Kübra Par’ın sorularını yanıtlayacağı “Özel Röportaj” bu akşam 20.30’da tv100’de!
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