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Haber Merkezi

İstanbul, dün sabah saatlerinde deprem gerçeğiyle yüzleşti...

Meydana gelen artçı sarsıntılar ve 6,2 şiddetindeki deprem sonrası vatandaş panik yaşarken, yetkililerden yapılan açıklamada can kaybının olmadığı bildirildi.

İstanbullular deprem sonrası geceyi park, otopark gibi boş alanlarda geçirirken, uzman isimlerden ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir kez daha kamera karşısına geçen bakanlar, son durumu değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son durumu değerlendirerek, bilgilendirmelerde bulundu.

"TOPLAMDA 83 BİNAMIZIN AZ HASARLI OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplam 1756 hasar ihbarı aldık.



Özellikle Avcılar, esenler ve Bahçelievler'den yoğun talep geldi..



Bu ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

"BEN BİR KEZ DAHA İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK VERELİM DİYORUM"

Bu deprem bir uyarı, bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz.

İstanbul günden güne sıkışıyor.



Ben bir kez daha İstanbul'un dönüşümüne destek verelim diyorum.



İstanbul risk raporu güncellenecek. Tek riskli yapı kalmayana kadar mücadele edeceğiz.



