İstanbul Havalimanı, günlük 986 seferle Avrupa 2'ncisi oldu

Günde ortalama 986 sefer yapan İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok uçuş yapılan 2'nci havalimanı seçildi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerini hesapladı.

Verilere göre koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla Amsterdam Havalimanı, günlük 1.064 uçuşla Avrupa'da birinci oldu.

İSTANBUL 2'NCİ OLDU

Amsterdam Havalimanı'nı günlük 986 uçuşla İstanbul Havalimanı takip etti. Frankfurt Havalimanı 938 uçuşla 3. sırada, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 844 uçuşla 4. sırada, Antalya Havalimanı 699 seferle 7. sırada yer aldı.

BİR HAFTADA TOPLAM UÇUŞ 165 BİN 86

Aynı dönemde, son bir haftada Avrupa genelindeki hava yolu şirketleri günde ortalama 13 bin 70 uçuş yaparken, bir haftalık toplam uçuş sayısı 165 bin 86 oldu.

THY, EN ÇOK UÇAN 2'NCİ HAVA YOLU ŞİRKETİ OLDU

Son bir haftada, 2019 yılındaki hava yolu trafiğinin yüzde 72’sine ulaşıldı. Ryanair, günlük 2 bin 328 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1.212 uçuşla 2. sıraya, Easyjet 1.049 seferle 3. sıraya, Pegasus Hava Yolları ise 458 uçuşla 9. sıraya yerleşti.