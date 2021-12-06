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    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

    FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevde bulunan 5 astsubay, 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 6 mahrem imamın bulunduğu toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:14
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    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ / PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör / büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

    47 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Soruşturma kapsamında Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay, ihraç edilen 1 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 20 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 6 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 47 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı ViDEO

    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı #1

    14 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

    İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    24 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı #2

    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı #3

    İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı #4

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