İstanbul merkezli 5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması

- Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
- Operasyonda, hisse senetlerinde spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturan 10 şüpheli yakalandı.
- Yakalanan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlamalarıyla sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu tespit etti.
YAPAY FİYAT HAREKETLERİ OLUŞTURULDU
Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.