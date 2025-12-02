İstanbul merkezli 5 ilde borsa manipülasyonu soruşturması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu tespit etti.

YAPAY FİYAT HAREKETLERİ OLUŞTURULDU

Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.