İstanbul müzakerelerine basın mensuplarından yoğun ilgi

Türkiye, yine barış müzakerelerinin adresi olacak...

İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasında bugün yapılacak üçüncü tur müzakerelerine ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasında Çırağan Sarayı'nda yapılacak toplantının, saat 19.00 civarında başlaması planlanıyor.

GAZETECİLERDEN YOĞUN İLGİ

Bu kapsamda, heyetler arasındaki müzakerelere yerli ve yabancı basın mensupları ilgi gösterdi.

Çırağan Sarayı'ndaki yoğunluk dikkat çekti.

HAKAN FİDAN'IN BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da katılması öngörülüyor.

RUSYA VE UKRAYNA HEYETİ

Toplantıya Rusya'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinsky ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin; Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya katılacak.