Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da

Türkiye, bir kez daha barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisi sonrası İstanbul'da Rusya-Ukrayna tarafları bir kez daha bir araya gelecek.

BARIŞ MASASI İSTANBUL'DA KURULUYOR

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak.

Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

5 AY İÇİNDE İKİ TUR GÖRÜŞME YAPILDI

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.