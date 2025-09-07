İstanbul Şişli'de tencere tava eylemi

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor..

Şaibeli kurultaylar, yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanlarıyla anılan CHP'nin Ankara'daki şaibeli kurultay davasından önce ise bu kez İstanbul için karar çıktı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

Ancak Tekin'in tüm tepkilere rağmen yarın CHP İl Başkanlığı'na gelerek görevine başlayacağını bildirmesiyle, olası kaosa karşı önlemler alındı.

GÖSTERİ, MİTİNG VE BASIN AÇIKLAMALARI 3 GÜN YASAK

İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, eylemler ve basın açıklamalarının 3 gün süreyle yasaklandı.

Ancak bazı vatandaşlar, valiliğin kararına tepki gösterdi.

TENCERE TAVALAR İLE PROTESTO ETTİLER

Akşam saatlerinde yaşanan gelişmede, karar evlerde tencere tavalarla protesto edildi.

O anlar bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.