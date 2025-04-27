İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı

AA

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren poyraz esecek ve hava sıcaklığı düşecek.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü san 12.00'den itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar bekleniyor.

SALI GECESİNE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın salı gecesi saat 23.59'den itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

RÜZGAR KUZEY VE KUZEYDOĞU YÖNLERDEN 6 İLA 8 KUVVETİNDE FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Meteoroloji'nin fırtına ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29 Nisan 2025 (Salı) günü sabah saatlerinden etkisini kaybetmesi beklenmektedir.



Marmara'da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29 Mayıs 2025 (Salı) günü gece saatlerinden etkisini kaybetmesi beklenmektedir.