İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde kaçak alkol operasyonu: 121 gözaltı

Yurt genelinde, toplum sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya sürenlere yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde sahte/kaçak alkol imalatçılarına yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 121 şüphelinin yakalandığını, 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkolün ele geçirildiğini bildirdi.

"SON İKİ HAFTADA, 33 BİN 554 LİTRE SAHTE ALKOL İLE 29 BİN 63 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ"

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul ve Antalya merkezli 81 ilde "sahte/kaçak alkol imalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 33 bin 554 litre sahte/kaçak alkol ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi.

"121 ŞÜPHELİ YAKALADIK"

Jandarma ekiplerimizin, yasa dışı alkol üretim yapılan noktalara yönelik istihbarat destekli çalışmalarıyla 121 şüpheliyi yakaladık. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın hayatını, hem de sağlığını hiçe saymaktadır. Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım.

"JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"