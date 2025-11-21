İstanbul ve Gümüşhane'de üst üste zehirlenme vakaları: Onlarca kişi hastaneye başvurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dört bir yanından gıda zehirlenmesi haberleri gelmeye devam ediyor.

Bu defa adresler İstanbul ve Gümüşhane'yi gösterdi.

25 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

"TEDAVİLERİ YAPILMAKTADIR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur.

Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

ÖĞRENCİLER PİDEDEN ZEHİRLENDİ

Öte yandan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu’nun pansiyonunda öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pideleri yedikten sonra çok sayıda öğrenci karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 29 öğrenci Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk bilgilere göre öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılacak tahlillerin sonucuna göre öğrenciler taburcu edilecek.

Öte yandan olayla ilgili başsavcılık tarafından soruşturma başlatılırken, pide ve içeceklerden alınan numuneler incelenecek.

SON DÖNEMDE GIDA KAYNAKLI ZEHİRLENMELERDE ARTIŞ YAŞANIYOR

Özellikle Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek Ailesi'nin zehirlenmesi ve akabinde de hayatlarını kaybetmeleri dışarıda yenen yemeklere ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın büyük hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizerek "İhmali olanlar tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" demişti.