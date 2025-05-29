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Haber Merkezi

Bugün İstanbul'da tarihi bir gün kutlanıyor....

İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde etkinlikler düzenlenirken Beykoz'da da önemli bir organizasyon vardı.

İSTANBUL'A 4 MİLLET BAHÇESİ

Beykoz Millet Bahçesi'nde, "İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi.

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI AÇILIŞTA

Dualar eşliğinde yapılan açılışa Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurdele kesenler arasında yer aldı.

AKILLARA NEVŞİN MENGÜ GELDİ

Özellikle Ali Koç'un bu önemli programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi akıllara Avrupa Ligi finali öncesi yaşananları getirdi.

Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram ettiği görüntüler kamuoyunda gündeme gelmişti.

Söz konusu görüntülere en dikkat çekici tepkiyi ise Nevşin Mengü gösterdi.

"BİR GÜNDE SERVETİNİ KAYBEDERSİN"

Koç'a "Sen Erdoğan sayesinde zengin oldun" diyen Mengü, "Bir günde de o servetini kaybedersin kardeşim." ifadelerini kullandı.