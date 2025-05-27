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Fenerbahçe, Avrupa'da büyük bir zafer elde etti...

Monaco'yu 81-70 yenerek EuroLeague finalinde kupaya uzanan Fenerbahçe, Abu Dabi'de tarih yazdı.

BAKLAVA GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Büyük zaferle birlikte muhaliflerin rahatsız olduğu bir görüntü de gündem oldu.

Monaco - Fenerbahçe Beko final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste samimi anlar yaşandı.

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KOÇ'A BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın da görüntülerde yer aldığı o anlar, final maçı öncesi büyük ilgi gördü.

MUHALİFLER ARASINDA ÇATLAK

Gündem olan görüntüler ise muhalif, camiada büyük çatlağa neden oldu.

MENGÜ, KOÇ'U HEDEF ALDI

Cnalı yayınlarında pek çok kişiye yönelik sert ifadeler kullanan gazeteci Nevşin Mengü, bu kez Ali Koç'u hedef aldı.

HÜKÜMETLE YAKINLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Ali Koç'un hükümetle yakınlaşmasından rahatsız olduğunu belirten Mengü, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR GÜNDE O SERVETİNİ KAYBEDERSİN KARDEŞİM"

Koç'a "Sen Erdoğan sayesinde zengin oldun" diyen Mengü, "Bir günde de o servetini kaybedersin kardeşim." ifadelerini kullandı.

"NASIL GELİRSEN ÖYLE GİDERSİN"

Nevşin Mengü, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: