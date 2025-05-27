Fenerbahçe, Avrupa'da büyük bir zafer elde etti...
Monaco'yu 81-70 yenerek EuroLeague finalinde kupaya uzanan Fenerbahçe, Abu Dabi'de tarih yazdı.
BAKLAVA GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Büyük zaferle birlikte muhaliflerin rahatsız olduğu bir görüntü de gündem oldu.
Monaco - Fenerbahçe Beko final maçı öncesi Türk heyetinin bulunduğu kuliste samimi anlar yaşandı.
KOÇ'A BAKLAVA İKRAM EDİLDİ
Türkiye - BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a Türkiye'den getirilen baklavayı ikram etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın da görüntülerde yer aldığı o anlar, final maçı öncesi büyük ilgi gördü.
MUHALİFLER ARASINDA ÇATLAK
Gündem olan görüntüler ise muhalif, camiada büyük çatlağa neden oldu.
MENGÜ, KOÇ'U HEDEF ALDI
Cnalı yayınlarında pek çok kişiye yönelik sert ifadeler kullanan gazeteci Nevşin Mengü, bu kez Ali Koç'u hedef aldı.
HÜKÜMETLE YAKINLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLDU
Ali Koç'un hükümetle yakınlaşmasından rahatsız olduğunu belirten Mengü, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BİR GÜNDE O SERVETİNİ KAYBEDERSİN KARDEŞİM"
Koç'a "Sen Erdoğan sayesinde zengin oldun" diyen Mengü, "Bir günde de o servetini kaybedersin kardeşim." ifadelerini kullandı.
"NASIL GELİRSEN ÖYLE GİDERSİN"
Nevşin Mengü, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Baklava yedirdiği anlarda durduralım lütfen. Ben futboldan anlamam, Ali Koç hani yalı tayfası sembolü... Daha büyüğü var mı? İktidar, dize getirdik diyor. Trump'ın başkanlık töreninde Google temsilcileri tüm üst düzey isimler hazır bulunmuştu. Sana biat ediyoruz anlamında, burada da o var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi tabanına merak etmeyin ben bunların ne olduğunu biliyorum diyor. Nasıl gelirsen öyle gidersin. Erdoğan sayesinde zengin oldun sen, bir günde de o servetini kaybedersin kardeşim.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış