İç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başlarken, balayına giden ancak aşısı eksik olduğu için test yaptırmak zorunda kalan Güven Halisdemir uçağa binemedi.

Türkiye'de aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı.

Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolculara, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı.

BALAYINA GİDERKEN GERİ ÇEVRİLDİ

HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi. Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezine yönlendirildi.

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, "Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Ben ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim." dedi.

İstanbul'da balayına giden çifte 'aşı' engeli VİDEO



TEK DOZ AŞI YETERLİ OLMUYOR

Yolculardan Sedat Atak, "PCR testi zorunluluğu getirdiler. Eşim hamile olduğu için ikinci doz aşısı yapılmadı. Uçağı kaçırdık. Bileti değiştirdik eşime de PCR testi yaptırdık. Yeniden uçağa bineceğiz." dedi.

Ağrı'ya giden Emrah Güneş ise "Sabah uçuş için geldim zamanında da geldim. Aşımın birinci dozunu yaptırmıştım ikinci doza günüm vardı. 250 TL'ye testimi yaptırdım uçağımı değiştirdim. Şimdi uçağıma binip Ağrı'ya gideceğim." diye konuştu.