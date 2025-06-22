İstanbul''da barajlar yeniden alarmda: Doluluk oranı yüzde 70'in altına düştü

İstanbul'da barajlar son yıllarda olduğu gibi bu yılda alarma geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ilkbahar yağmurlarının etkisiyle nisan ayında yüzde 81,23'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranları yine geriledi.

YÜZDE 70'İN ALTINA DÜŞTÜ

22 Haziran itibarıyla yüzde 70'in altına düştüğü belirtildi.

Mayıs'tan itibaren düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 69,41 ölçülürken, kentin 21 Haziran'daki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak hesaplandı.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

Barajlardaki doluluk oranları;

Alibey'de yüzde 53, Terkos'ta yüzde 72,34, Elmalı'da yüzde 84,71, Darlık'ta yüzde 74,30, Ömerli'de yüzde 77,95, Büyükçekmece'de yüzde 63,61, Sazlıdere'de yüzde 53,20, Istrancalar'da yüzde 28, Kazandere'de yüzde 70,30, Pabuçdere'de ise yüzde 70,85 olarak ölçüldü.

SON 10 YILDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran'da baraj doluluk oranları;

2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,90, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,60, 2024'te yüzde 73,15 ve 2025'te yüzde 69,84 olarak kaydedildi.