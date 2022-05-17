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- İstanbul'da bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak
19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü kapsamında mega kentte bazı yollar trafiğe 17 Mayıs'tan itibaren kapatılıyor. İstanbul Valiliği kapanan ve alternatif yolları duyurdu.
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 09:20
İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valiliğin resmi hesabında yayınlanan duyuruda, 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00 itibarıyla kapatılacak olan yollara alternatif güzergahlar da önerildi.
İstanbul Valiliği'nden bilgilendirme;
Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"İlimizde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü” etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00 itibarıyla geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatifi güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kapatılacak yollar
Öğrenci Grubunun Geçisi Esnasında;
- Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı İle İskele Polis Merkezi Girişi Arasında Kalan Kısım)
- Rıhtım Sokak
- Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak Kesişimi İle Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)
- Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu
- General Asım Gündüz Caddesi (Sakız Gülü Sokak Kesişimi İle Kuşdili Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)
Alternatif güzergahlar
- Mühürdar Caddesi
- Moda Caddesi