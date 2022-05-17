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İstanbul'da bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü kapsamında mega kentte bazı yollar trafiğe 17 Mayıs'tan itibaren kapatılıyor. İstanbul Valiliği kapanan ve alternatif yolları duyurdu.