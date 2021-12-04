Euro
15.5362
0.18%
Dolar
13.7186
0.4%
Altın
786.38
0.93%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
727.422
-7.61%
BTXN Coin
52.31
0.22%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.12.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 örgüt üyesi, gözaltına alındı.

    ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı VİDEO

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir