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- İstanbul'da deniz ulaşımına, hava muhalefeti engel oldu
İstanbul'da deniz ulaşımına, hava muhalefeti engel oldu
Megakentte Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler, hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
- 20.11.2022 - 15:08
İstanbul'un bazı kesimlerinde lodos etkili.
Öte yandan İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı.
Bazı seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi
Açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.