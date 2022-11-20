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    İstanbul'da deniz ulaşımına, hava muhalefeti engel oldu

    Megakentte Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler, hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
    • 20.11.2022 - 15:08
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    İstanbul'da deniz ulaşımına, hava muhalefeti engel oldu

    İstanbul'un bazı kesimlerinde lodos etkili.

    Öte yandan İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı.

    Bazı seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi

    Açıklamada, lodos nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring) ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği bildirildi.

    İstanbul da deniz ulaşımına, hava muhalefeti engel oldu #1


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