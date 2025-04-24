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İHA

İstanbul'da deprem...

İstanbul dün sabah saatlerinde peş peşe depremlerle sarsıldı.

İstanbul'da önce 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Ardından Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VATANDAŞLAR FARKLI YERLERDE YAKALANDI

Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı.

Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu.

PANİKLE DIŞARI KOŞTULAR

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler, depremle birlikte kendilerini dışarı attı.

Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.