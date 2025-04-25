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DHA

Sultangazi'de bir dönercide çalışan Mustafa Özataş, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmak yerine ailesine koştu.

Sarsıntı anında iş yerinde bulunan müşteriler ve çalışanlar panikle dışarı çıkarken Özataş, üst katta bulunan ailesini düşünerek üst kata koştu.

ÖNCE AİLESİNİ DIŞARI ÇIKARDI

Depremi hissettiği anda hiç tereddüt etmeden merdivenlere yönelen Mustafa Özataş; eşi, çocukları ve yakınlarını güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Özataş'ın soğukkanlı davranışı ve ailesini iş yerinden dışarı çıkardığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.