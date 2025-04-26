İHA

İstanbul Maltepe'de bulunan ve A,B,C,D olmak üzere 4 bloktan ve 72 daireden oluşan bir sitede, meydana gelen 6.2'lik depremin ardından vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan ilk incelemede, sitede bulunan 4 binanın da depreme karşı dayanıksız olduğu, taşıyıcı sistemlerinin deforme olduğu anlaşıldı.

SİTENİN TAMAMINA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Bunun üzerine sitenin bloklarının hepsinin tahliye edilmesi kararı verildi ve karar site sakinlerine tebliğ edildi.

Tebliğ ile beraber sitedeki binaların kapılarına mühür vuruldu.

Site sakinlerinin çoğu önemli eşyalarını alarak evlerini boşalttı.

DAİRE SAKİNLERİNE EVLERİNİ BOŞALTMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Kimi site sakinleri yakınlarının evine giderken, kalacak yerleri olmayan site sakinleri için ise Maltepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği tarafından kalacak yer tahsis edildiği öğrenildi.

D blokta bulunan bazı daire sakinleri ise tahliye kararına rağmen evlerini boşaltmak istemedi.

Evlerinde kalmaya devam eden daire sakinlerine Pazartesi gününe kadar süre verildi.

İNSAN TAHLİYESİNİN ARDINDAN EŞYA TAHLİYESİ DE YAPILACAK

Binaların neredeyse 40 yaşında olduğu sitede bulunan D bloğun ise tapu sorunu olduğu, bloğun tapusunun olmadığı site sakinleri tarafından iddia edildi.

İddiaya göre site sakinleri geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüm yaptırabilmek amacıyla toplantı yaptı fakat tapu sorunu nedeniyle site sakinleri arasında karar birliği sağlanamadı.

Öte yandan, sitede insan tahliyesinin ardından eşya tahliyesinin de yapılacağı öğrenildi.

"BURADA SORUN BİNALARIN ÇÜRÜK OLMASI"

İlk incelemelerde çıkan sonuçların ardından sitede daha kapsamlı araştırmalar yapılması ve o sonuçlara göre sitedeki bloklar hakkında karar alınması bekleniyor.

Annesi Zümrüt Sitesi'nde kalan Emre Dumangöz şöyle konuştu:

Uzun süredir kooperatiften dolayı çözülemeyen bir sorun vardı. Burada sorun binaların çürük olması. Bir bloğun daha öncesinden tapularla alakalı sıkıntıları vardı bu çözülemiyordu. Şikayet olmuş, şikayet üzerine geldiler. Binaları hasarlı gördüler, boşaltma kararı aldılar, biz de boşaltıyoruz. Burada 70 daire var. Hepsi boşalacak mühürlendi.



Bize söylenen 4 aya kadar sanırım mahkeme süreci olacak yıkım kararı çıkması için. Ama yüzde 90 yıkılacak. Biz binaların riskli olduğunu biliyorduk, yıkılmasını da istiyorduk. Bununla ilgili komşularımızla aramızda konuşmalar ve toplantılar yapıldı. Ama bizim bir bloğun daha eskiden kalma bir problemi var. Tapular 60'a bölünmüş zamanında, ama burası 70 daire.



Eski ilk yapan müteahhit vefat etmiş. O zamandan kalma bir sorun var. Burası neredeyse 40 yıllık binalar. O sorun bu zamana kadar geldi. O sorunun olmasından dolayı burası böyle oldu. Yoksa burası 5 belki 10 sene önce yıkılmıştı ve geri yapılmıştı. Kiptaş gelip teklif etmişti ama o blok yüzünden girmediler. Annemler burada kalıyordu, şimdi yanımıza alacağız.

"EŞYAMIZ KALDI AMA CANIMIZ DAHA ÖNEMLİ"

Site sakini Kevser Tekin ise şunları söyledi: