İHA
İstanbul'da depremle birlikte panikleyen vatandaşlar, çocuklarını alıp hızla dışarı çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ailelerin yaşadığı korku net şekilde görüldü.
VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ
Bazı ailelerin çocuklarını kucaklayarak merdivenlerden indiği, bazılarının ise sokakta çocuklarını teselli etmeye çalıştığı görüntüler dikkat çekti.
Sarsıntı sonrası birçok kişi evine dönmek yerine açık alanlarda beklemeyi tercih etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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