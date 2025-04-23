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İHA

İstanbul'da depremle birlikte panikleyen vatandaşlar, çocuklarını alıp hızla dışarı çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ailelerin yaşadığı korku net şekilde görüldü.

VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

Bazı ailelerin çocuklarını kucaklayarak merdivenlerden indiği, bazılarının ise sokakta çocuklarını teselli etmeye çalıştığı görüntüler dikkat çekti.

Sarsıntı sonrası birçok kişi evine dönmek yerine açık alanlarda beklemeyi tercih etti.