İstanbul'da derbi öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi megakentte trafik yoğunluğu oluştu. Dron ile görüntülenen yollarda, stada yönelen taraftarlar nedeniyle bazı ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 18:24 Güncelleme:
  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
  • Özellikle köprüler ve stadyuma yakın yollar kilitlendi.
  • Polis, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

İstanbul'da derbi heyecanı...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi megakentte trafik durma noktasına geldi. 

YOĞUNLUK YÜZDE 85'E ULAŞTI

Yağışlı havanın da etkisiyle özellikle ana arterlerde, cadde ve bağlantı yollarında yoğunluk yüzde 85 seviyesine yükseldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

STADYUM ÇEVRESİNDE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kent genelinde akşam saatlerine doğru yoğunlaşan trafik, köprü girişleri, D-100 Karayolu, TEM bağlantı noktaları ve stadyuma yakın güzergahlarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğunluk sürüyor.

