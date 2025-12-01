İstanbul'da derbi öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.
- Özellikle köprüler ve stadyuma yakın yollar kilitlendi.
- Polis, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.
İstanbul'da derbi heyecanı...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi megakentte trafik durma noktasına geldi.
YOĞUNLUK YÜZDE 85'E ULAŞTI
Yağışlı havanın da etkisiyle özellikle ana arterlerde, cadde ve bağlantı yollarında yoğunluk yüzde 85 seviyesine yükseldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.
STADYUM ÇEVRESİNDE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kent genelinde akşam saatlerine doğru yoğunlaşan trafik, köprü girişleri, D-100 Karayolu, TEM bağlantı noktaları ve stadyuma yakın güzergahlarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.
Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğunluk sürüyor.