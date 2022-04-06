İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri ve vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini artıran sis, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

Yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği ve kara trafiği de etkilendi.

GEMİ GEÇİŞLERİ VE VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi.

Görüş mesafesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

YOLCULAR VAPURA BİNEMEDİ

Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, iskelelere gelen birçok kişi geri döndü.

Vapur kullanmak için gelen Tamer Özdemir, "Sis nedeniyle çalışmıyormuş motorlar. Mecbur karşıya geçmem gerekiyor, bekleyeceğiz artık seferlerin başlamasını. İnşallah açılır en kısa zamanda "diye konuştu.

Ahmet Keskin isimli yolcu ise, "Vapurlar iptal, sis yüzünden. Karşısı hiç gözükmüyor "dedi.

Kent genelinde sisin ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

































