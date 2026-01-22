İstanbul’da hafta sonu metro hattı duracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

M5 metro hattı iki gün duracak.

Bu güzergahı kullananlar şimdiden planlarını yapsın.

İstanbul’da sürücüsüz olarak çalışan M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, hafta sonu boyunca kapalı olacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma hattının hizmete alınması öncesinde yürütülecek teknik çalışmalar nedeniyle seferlere geçici olarak ara verileceği belirtildi.

SEFERLER CUMA GECESİ DURUYOR

Buna göre M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, 23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla geçici olarak kapatılacak.

Hat üzerinde 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri boyunca metro seferleri yapılmayacak.

PAZARTESİ SABAH YENİDEN AÇILACAK

Yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hat yeniden hizmete açılacak.

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00’da seferlerine yeniden başlayacak.

ULAŞIM İETT OTOBÜSLERİYLE SAĞLANACAK

Metro seferlerinin durdurulduğu süre boyunca, Üsküdar–Samandıra güzergahında ulaşımın gece saatleri de dahil olmak üzere İETT otobüsleriyle sağlanacağı duyuruldu.

Otobüs seferlerinin, metro işletmesinin durduğu tüm saatleri kapsayacak şekilde planlandığı ifade edildi.

YOLCULUK SÜRESİ 50 DAKİKAYA DÜŞECEK

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma hattının hizmete açılmasıyla birlikte önemli bir zaman tasarrufu sağlanacak.

Hat devreye girdiğinde Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.