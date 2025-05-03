Haber Merkezi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6.2'lik bir deprem meydana geldi.

Bu depremin artçıları zaman zaman İstanbullu vatandaşları yoklarken, geçtiğimiz dakikalarda hissedilen bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul'da 11.36'da meydana gelen depremin merkez üssünü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MARMARAEREĞLİSİ

Marmaraereğlisi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ilçelerinde hissedildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Hissedilen depremin ardından tv100 ekranlarına bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, şöyle dedi:

"BU SENARYOLARI YAZDIK, AYNILARI GERÇEKLEŞİYOR"

Hemen söyleyeyim. Bu Silivri çukurunda başladı. Silivri çukurundan yaklaşık kuzey doğuya doğru uzanan bir fay ile doğu-batı girişli Kumburgaz çukurundaki fayın oluşturduğu 35 kilometrelik risk taşıyan bir fay var diye 2002'den beri bahsettiğim bir konu. 2020 yılında da bunu kitap haline çevirmiştik bu senaryoları, aynı gerçekleşiyor.

"2019 VE 23 NİSAN DEPREMİNİN DEVAMI"

2019'da olan depremin ve 23 Nisan'da olan depremin devamı. Ama şurada bir farklılık var, Silivri çukurunda depremin fayın derinliği 20 kilometre kadar uzanıyor. Tekirdağ çukurunda da 20-25 kilometre uzanıyor. Ama Kumburgaz çukurunda 10 kilometre.



Anlamı şu; Kumburgaz'da yırtılan fayda, uzun fayda küçük deprem yapar. Buradaki daha derin deprem ama bu bakıldığında 22 kilometre derinliğinde o yüzden 15-20 kilometre derinlikte olan daha küçük ama daha etkili depremler yapabiliyor.

"YENİ BİR FAYA GİTMİYOR"