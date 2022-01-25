İstanbul'da kar, 3 gün daha sürecek

Kenti etkisi altına alan kar yağışının 3 gün daha süreceği belirtilirken, düne göre daha sakin bir yağış gerçekleşmesi bekleniyor.

Ülke genelinde soğuk ve karlı havalar birçok kenti beyaza bürürken, İstanbul da nasibini aldı.

Bir süredir devam eden kar yağışının etkisiyle dün İstanbul'da meydana gelen olumsuzluklara karşı bugün birçok tedbir alındı.

Karın vatandaşları olumsuz etkilediği İstanbul'un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana geldi.

İSTANBUL BUGÜN DAHA SAKİN

Gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası’nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.

3 GÜN DAHA KAR VAR

Meteoroloji'nin yayınladığı hava raporlarındaysa İstanbul'da kar, 3 gün daha etkisini sürdürecek.

EKSİ 22'Yİ GEÇEN SOĞUKLAR

Yurdu saran soğuk hava dalgasının sebep olduğu kar yağışlarının perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenirken, soğuk havanın hafta sonu da kendini göstermesi bekleniyor. Hafta sonu doğuda -22’yi aşan soğuklar görülecek.

ÇIĞ UYARISI YAPILAN YERLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

25 Ocak Salı

26 Ocak Çarşamba





27 Ocak Perşembe





28 Ocak Cuma





29 Ocak Cumartesi