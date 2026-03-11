İstanbul'da TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu

TOKİ, 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında başlatılan kura çekimlerini il il sürdürüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen projede, kura çekimi takvimi de planlandığı şekilde devam ediyor.

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İstanbulluların da heyecanla beklediği kura çekimi için geri sayım başladı.

Kentte inşa edilecek 100 bin konut için beklenen tarihi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

"BAYRAMDAN SONRAYI BEKLEYİN"

Bakan Kurum, açıklamasını Kağıthane'de düzenlenen Merkez Mahallesi Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni'nde yaptı.

"Milletimizi olası tüm afetlere karşı hazırlayacağız." diyen Kurum, İstanbullulara müjdeyi verdi.

Kurum, İstanbul'un kura çekimleri için "Bayramdan sonrayı bekleyin." ifadelerini kullandı.

"KURA HEYECANI ŞİMDİ DE İSTANBUL'UMUZDA YAŞANIYOR"

Kurum, açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.



Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.

"BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL'DA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz.



Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını, konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.