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    İstanbul'da metrobüslerin bakım ve onarımı yapılmıyor

    İstanbul'da metrobüslerin bakım ve onarımı yapılmıyor

    İBB'nin metrobüsleri bakımsızlık nedeniyle İstanbulluları yolda bırakmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 08:19
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    Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) metrobüsler, bakımsızlığı ile alarm veriyor.

    İstanbulluların ulaşımda sık sık tercih ettiği metrobüslerin bakımsızlığı, yolculukta bu vasıtayı kullananları mağdur ediyor.

    Birçok metrobüs bakımsızlık nedeniyle, yolculuk sırasında yolda kalırken bazılarında da konforlu yolculuk hayal oluyor.

    VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

    İstanbullular ise metrobüsler için acil çözüm bulunmasını isterken bazı vatandaşlar metrobüslerdeki rezaleti kayda aldı.

    En son yaşanan olayda bir vatandaş bakımsızlık nedeniyle Bayrampaşa'da yolda kalan metrobüsün, çekici yardımıyla taşınmasını görüntülerken "Her çok güzel oluyor" siteminde bulundu.

    İstanbul da metrobüslerin bakım ve onarımı yapılmıyor #1

    İstanbul da metrobüslerin bakım ve onarımı yapılmıyor #2

    İstanbul'da metrobüsler bakımsızlıktan dökülüyor VİDEO

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