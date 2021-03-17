İstanbul'da metrobüslerin bakım ve onarımı yapılmıyor

İBB'nin metrobüsleri bakımsızlık nedeniyle İstanbulluları yolda bırakmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) metrobüsler, bakımsızlığı ile alarm veriyor.

İstanbulluların ulaşımda sık sık tercih ettiği metrobüslerin bakımsızlığı, yolculukta bu vasıtayı kullananları mağdur ediyor.

Birçok metrobüs bakımsızlık nedeniyle, yolculuk sırasında yolda kalırken bazılarında da konforlu yolculuk hayal oluyor.

VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

İstanbullular ise metrobüsler için acil çözüm bulunmasını isterken bazı vatandaşlar metrobüslerdeki rezaleti kayda aldı.

En son yaşanan olayda bir vatandaş bakımsızlık nedeniyle Bayrampaşa'da yolda kalan metrobüsün, çekici yardımıyla taşınmasını görüntülerken "Her çok güzel oluyor" siteminde bulundu.

İstanbul'da metrobüsler bakımsızlıktan dökülüyor VİDEO