İstanbul'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler’de seyir halindeki motosiklet ve otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.