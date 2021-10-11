İstanbul'da müşteri kabul etmeyen taksicilere ceza kesildi

Sarıyer'de, yolcuların gitmek istediği güzergahı beğenmediği için araca kabul etmeyen taksi şoförleri trafikten men edildi.

İstanbul'da son dönemlerde sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor.

Halk; taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi.

Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin, taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı.

SON VAKA SARIYER'DE

Taksicilerin konu ile ilgili son vukuatı da dün gece Sarıyer'de meydana geldi

İlçede Arap turistlerin uğrak noktası haline gelen bir AVM önündeki ticari taksilerin, yolcu seçtiğine dair paylaşılan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

Avm çıkışında yolcular taksiye binmek istedi. Aracın dışında bekleyen şoförlerin, yolculara gideceği yeri sorup yolcu seçtiği, taksiye kabul etmediği tespit edildi.

ÇALIŞMA RUHSATLARI ASKIYA ALINDI

Denetimde toplamda 4 ticari taksi 10 gün süreyle trafikten men edilip, 339'ar lira para cezası kesildi. Araç şoförlerinin Ticari Araç Kullanma Belgesi de 20 gün süre ile iptal edildi.