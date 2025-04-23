Silivri açıklarında, 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde ve çevre illerde hissedildi.
12.49'da gerçekleşen deprem sırasında çoğu okulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri devam ediyordu.
DEPREME OKULDA YAKALANDILAR
Avcılar Ambarlı İlkokulu'ndaki Veli ve öğrenciler depreme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri sırasında, okulda ve okul bahçesinde yakalandı.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okuldan panikle kaçtı.
YEŞİLKÖY'DE OKULDA DEPREM ANI
Törenlerin devam ettiği ilçelerden Yeşilköy'de bir okulun bahçesinde yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Deprem sırasında okulun bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler panikle kaçmaya başladı.
O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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