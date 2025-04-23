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İstanbul'da öğrenciler depreme 23 Nisan gösterilerinde yakalandı

İstanbul'da öğrenciler depreme 23 Nisan gösterilerinde yakalandı Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri gerçekleştiren veli, öğretmen ve öğrenciler depreme, okulda ve okul çevresinde yakalandı.