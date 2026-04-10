Üsküdar'da mahkemeyi kazandılar, inşaatı durduramadılar

Üsküdar'da Asra Grup Mimarlık Yapı Yatırım Anonim Şirketi tarafından inşaat çalışmaları nedeniyle vatandaşlar ve şirket mahkemelik oldu.

İddiaya göre, parselasyon ve yapılaşma sürecine karşı vatandaşlar tarafından dava açıldı.

RUHSAT İPTALİ KARARI ÇIKTI

Görülen duruşmalar sonucunda mahkemeden, yürütmeyi durdurma ve ruhsat iptali yönünde karar çıktı.

Ancak bu kararlara rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiği ileri sürüldü.

Mahkeme kararlarının belediyeye tebliğ edilmesine rağmen çalışmaların sürdüğünü dile getiren mahalle sakinleri, bölgede yaklaşık 30 kişinin risk altında yaşadığını belirterek yaşanan durumu gözler önüne serdi.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN YENİDEN ENCÜMEN KARARI ALINDI"

Vatandaşlardan Lütfü Karadoğan, mahkeme kararlarının belediyeye tebliğ edilmesine rağmen inşaatın durmadığını iddia ederek şunları kaydetti:

Sinem Hanım ve Nazım Bey'le birebir görüştük. 'Mahkemeliksiniz, dolayısıyla Üsküdar Belediyesi ve vatandaş bir mahkeme yoluna gitmiş, mahkeme sonucunda çıkacak kararlara saygı duyacağız. Ama elimizden bir şey geliyorsa, eğer bir haksızlığa uğramışsanız bu parselasyon konusunda, elimizden geleni yapacağız.' Biz bu sözü aldık; encümen kararları iptal oldu, yürütme durduruldu. Ama mahkemenin vermiş olduğu kararlara rağmen tekrardan encümen kararı alarak inşaata yapı ruhsatı vermek suretiyle müteahhit firmaya çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdi. 2 Nisan'da aldığımız inşaatın durdurulmasıyla ilgili kararımız şu anda burada. Buna rağmen 5 gündür çalışmaktalar. Tebligat ulaştı, mahkemece de tebliğ edildi Üsküdar Belediyesi'ne 'burası duracak' diye; burası durmuyor, hala çalışılıyor tüm hızıyla.

"BEŞ DAVA AÇTIK, BEŞİNİ DE KAZANDIK"

Bir diğer vatandaş Hayrettin Bayhatun, "Baştan sona bir hukuk tanımazlık var. Beş ayrı dava açtık ve hepsini kazandık. Ancak hiç mahkeme kararı yokmuş gibi inşaat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN 'BİZ BURADAKİ MAĞDURİYETİ ÇÖZECEĞİZ' DEDİ, ÇÖZMEDİ"

Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay ise hem muhtar hem de vatandaş olarak mağdur olduğunu belirterek, sürecin usule uygun yürütülmediğini öne sürdü.

Konuya ilişkin Uğurtay, şu ifadeleri kullandı:

Hem muhtar olarak hem de bir vatandaş olarak mağdur durumdayım. Her şey usulüne göre yapılsaydı bugün bu sorunlarla karşılaşmazdık. 9 dönüm bir yerde yüzde 50,1 muvafakatname almadan belediye böyle bir parselasyon yaptı. Ben muhtarlığımı bir kenara bırakıp bir vatandaş olarak Sinem Hanım'la üç kez görüştüm. Her defasında bana dedi ki, 'Biz buradaki mağduriyeti çözeceğiz.' Çözmedi. Bir senedir benim evim uçurumda duruyor. Orada yaşayan yaklaşık 30 tane kişi var. Allah korusun bir deprem olsa ya da yağmurdan dolayı bir kayma olsa hepimiz çökeceğiz.

"RUHSAT DURDURULDU AMA BELEDİYE TEKRAR ENCÜMEN KARARI ALDI"

Yapılan yanlış parselasyon nedeniyle kentsel dönüşüm konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uğurtay, şunları kaydetti:

Üsküdar Belediyesi ilk göreve geldiğinde 'Burada kanunsuz işler döndüğünü, burada yapılan imarla alakalı sıkıntıların olduğunu' söylemişti; 'Biz bunlara karşı duracağız' demişti. Durdu mu? Durmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı alet ettiler bu işe. İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdılar 'Buranın güvenliğini almamız lazım, dolguları yapmamız lazım' diye ama yine dolgu yapılmadı. 5 aydır inşaat çalışıyor. Burada yaklaşık 8 tane dava açtık. Biz dava açıyoruz, onlar encümen kararı alıyor. Onlar ruhsat alıyor, biz tekrar ruhsat davası açıyoruz ve her açtığımız davada da biz kazanıyoruz. Ruhsatı durduruldu mahkemelerce, encümen kararları iptal oldu ama yetmedi, belediye tekrar encümen kararı aldı. Biz kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bizim amacımız toplu bir kentsel dönüşüm. Bizim davamız yapılan parselasyona. Biz bu konuda hakkımızı arıyoruz.

MAHKEME KARARLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Vatandaşlar, mahkemelerin verdiği kararların uygulanmadığını öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu.

Sürecin şeffaf şekilde yürütülmesini isteyen bölge sakinleri, toplu kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, iddialarla ilgili Üsküdar Belediyesi yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.