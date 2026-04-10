Mika Raun hakkında iddianame düzenlendi

Mika Raun hakkında iddianame...

Tutuklu bulunan Mika Raun hakkında iddianame düzenledi.

Mika Raun Can hakkında, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, cinsiyet ve benzeri farklılıklara dayanarak alenen aşağılama" suçundan iddianame düzenlendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Raun’un sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerin, toplumun bir kesimini hedef aldığı ve aşağılayıcı nitelikte olduğu iddia edildi.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre; Mika'nın, "Halkın Bir Kesimini Cinsiyet Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İSTANBUL 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, Raun’un “hamileyim” şeklindeki ifadelerle yaptığı paylaşımların, kadınların hamilelik durumunu alenen aşağılayıcı bir bağlamda kullandığı ve toplumda farklı değerlendirmelere yol açtığı ifade edildi.

SON PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mika Raun'un paylaştığı videoda, yaşadığı şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetleriyle başvurduğu kadın hastalıkları doktoru tarafından yapılan kontroller sonrası 3 aylık hamile olduğunu öğrendiğini açıkladığı paylaşımı, kullanıcılar tarafından tepki gördü.