İstanbul'da ormanlık alanda yangın başladı Büyükçekmece ilçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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AA

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Yaz aylarının başından bu yana yurdun pek çok noktasından alevler yükseldi.

Kimi yangınlar saatler içinde söndürülürken, kimileri ise günlerce sürdü.

Bunun en yakın örneği de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı. 2'nci günün sonunda kontrol altına alınan yangın, büyük korkuya neden oldu.

Büyükçekmece'de orman yangını başladı

Son olarak bir orman yangını paniği de İstanbul'da yaşanıyor.

Büyükçekmece ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerine yakın bölgede

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevlerin, yerleşim yerine ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeye yakın olduğu görüldü.