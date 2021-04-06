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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

    İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 05:22
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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    8 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

    Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu #1

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu #2

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu #3

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