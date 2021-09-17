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- İstanbul'da polisten kaçtığı sırada mahsur kalan kişi aynı polisten yardım istedi
İstanbul'da polisten kaçtığı sırada mahsur kalan kişi aynı polisten yardım istedi
- İHA
- 17.09.2021 - 05:40
- Güncelleme : 17.09.2021 - 06:19
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ilginç anlar yaşandı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katına yapılan baskında berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı, polis ekiplerinden kaçmak için evinin çatısından yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.
KAÇTIĞI POLİSTEN DAHA SONRA YARDIM İSTEDİ
Kaçmaya çalışan şahıs, terasın dar bir kısmında mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs daha sonra peşinden gelen polislerden yardım istedi.
Polis ekipleri, bulunduğu yere giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatıya çıkarak mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Çatıdan indirilen Sami Kavaklı polis ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, Kavaklı’nın “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da polisten kaçtığı sırada mahsur kalan kişi aynı polisten yardım istedi VİDEO