Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul'da polisten kaçtığı sırada mahsur kalan kişi aynı polisten yardım istedi

İstanbul'da polisten kaçtığı sırada mahsur kalan kişi aynı polisten yardım istedi

Zeytinburnu ilçesinde berber olduğu öğrenilen bir kişi polis ekiplerinden kaçtığı esnada çatıda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi bir müddet sonra ekiplerden yardım istedi.