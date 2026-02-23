Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde birçok isim yine gözaltına alındı.

Bu isimler arasında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya da vardı.

Kaya'nın test sonucu da çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine hazırlanan Adli Tıp Kurumu Toksikoloji Şubesi raporu tamamlandı.

KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ ALINDI

Şüphelilerden alınan kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu ve ilaç etken maddeleri incelendi.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKANLAR

Rapora göre Sinan Urfalı, Barış Çalık, Mertcan Alioğlu ve Sevcan Güler’in örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Mertcan Alioğlu’nda ayrıca Risperidon, Sinan Urfalı’da ise Trazodon, Nordiazepam ve Sitalopram/Escitalopram bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu’nda uyuşturucu maddeye rastlanmazken Alprazolam tespit edildi.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKANLAR

Vakıf Serter Varol, Aylin Doğru Çelik ve Ali Kaya’da ise herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına eklendi.