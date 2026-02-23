Zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek Ailesi'ne ilişkin iddianame kabul edildi

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda yeni gelişme...

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek Ailesi'nin 4 ferdi hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu, 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı.

Açıklamada "Böcek Ailesi'nin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi." denildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" ve Rustemsha Batyrov hakkında ise "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA 21 NİSAN'DA

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlk duruşma, 21 Nisan’da görülecek.

NE OLMUŞTU

Böcek Ailesi, Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelmiş ve Fatih’te bir otelde konaklamaya başlamıştı.

12 Kasım sabahı aile fertleri, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitmiş, kısa süreli tedavi sonrasında otele dönmüştü.

Ancak aynı şikâyetler 13 Kasım gece yarısı tekrar başlayınca bu kez ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

İKİ KARDEŞ AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, aynı gün yaşamlarını yitirdi.

Anne Çiğdem 14 Kasım’da, baba Servet ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti.